सीमापार से आतंकवाद के मुद्दे पर बात करने से मलिक का इनकार, आतंकवाद के सभी रूपों—जिसमें सीमा पार से होने वाला और राज्य-प्रायोजित आतंकवाद शामिल है—के प्रति भारत की 'जीरो-टॉलरेंस' (सख्त असहिष्णुता) नीति के बिल्कुल विपरीत है। पिछले 12 वर्षों में, भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक बदलाव किया है। इसमें सुरक्षा संबंधी सीधी कार्रवाई के साथ-साथ बहुपक्षीय कूटनीति का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आतंकी फंडिंग नेटवर्क को तोड़ा जा सके, आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म किया जा सके, और केंद्रीय व राज्य एजेंसियों के बीच कानूनी ढांचे तथा खुफिया जानकारी के तालमेल को मजबूत किया जा सके।