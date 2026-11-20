Musadik Malik (फोटो सोर्स:FB@DrMusadikMalik)
SCO Civilization Dialogue Forum: पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 'सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम' के दौरान सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत की चिंताओं पर सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि वे इस मुद्दे पर 'कल' बयान देंगे।
तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे मलिक ने सीमा पार आतंकवाद - खासकर पाकिस्तान की जमीन से होने वाले आतंकवाद को लेकर भारत की पुरानी चिंताओं पर सीधा जवाब देने से टालमटोल की। उन्होंने बस इतना कहा, 'मुझे लगता है कि कल, जब मैं अपना बयान दूंगा, तब हम इस पर काफी बातचीत कर सकेंगे।' आतंकवाद के नेटवर्क पर लगाम लगाने में इस्लामाबाद की विफलता पर बात करने के बजाय, पाकिस्तानी मंत्री ने चर्चा का रुख क्षेत्रीय इतिहास और सांस्कृतिक विविधता की ओर मोड़ दिया।
सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरों और भू-राजनीतिक वास्तविकताओं से बचने की कोशिश जारी रखते हुए, मलिक ने पहले 'SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम' की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अलग-अलग मतभेदों के बावजूद, देशों के बीच बातचीत के लिए संस्कृति पर ध्यान देना एक आसान तरीका है।
भारत और पाकिस्तान के बीच सभ्यतागत संबंधों के बारे में पूछे जाने पर मलिक ने कहा, "मुझे लगता है कि संवाद अलग-अलग इकाइयों के बीच होता है। एक जैसी चीजों के बीच संवाद की जरूरत नहीं होती, वहां तो बस एकतरफा बात (मोनोलॉग) होती है। संवाद विविधता के बारे में है। अगर आप भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन और मध्य एशियाई देशों के इतिहास की खुदाई (पुरातात्विक साक्ष्यों) को देखें, तो पाएंगे कि वहां पहले से ही संवाद होता रहा है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही स्वागत योग्य संवाद है।
सीमापार से आतंकवाद के मुद्दे पर बात करने से मलिक का इनकार, आतंकवाद के सभी रूपों—जिसमें सीमा पार से होने वाला और राज्य-प्रायोजित आतंकवाद शामिल है—के प्रति भारत की 'जीरो-टॉलरेंस' (सख्त असहिष्णुता) नीति के बिल्कुल विपरीत है। पिछले 12 वर्षों में, भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक बदलाव किया है। इसमें सुरक्षा संबंधी सीधी कार्रवाई के साथ-साथ बहुपक्षीय कूटनीति का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आतंकी फंडिंग नेटवर्क को तोड़ा जा सके, आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म किया जा सके, और केंद्रीय व राज्य एजेंसियों के बीच कानूनी ढांचे तथा खुफिया जानकारी के तालमेल को मजबूत किया जा सके।
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