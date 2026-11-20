स्थानीय लोगों और पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मकान में हुमायूं कबीर के चाचा और परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं। जब भी विदेश मामलों के राज्य मंत्री सिलहट आते हैं तो इसी घर में ठहरते हैं। घटना के समय हुमायूं कबीर घर पर मौजूद नहीं थे। रिपोर्ट के अनुसार, उनका शुक्रवार दोपहर सिलहट पहुंचने का कार्यक्रम था। घटना के बाद सिलहट विकास प्राधिकरण के चेयरमैन रेजाउल हसन कोयेस लुधी भी शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे मौके पर पहुंचे। वह सिलहट शहर BNP के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने घटना के बारे में कहा कि वहां कोई बड़ी आगजनी नहीं हुई और न ही कोई व्यक्ति घर के अंदर दाखिल हुआ। उनके मुताबिक, किसी ने वहां से गुजरते हुए कुछ चीज घर के सामने फेंकी थी।