बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वतन वापसी के ऐलान के बाद से पड़ोसी देश की सियासत में भूचाल आ गया है। कई जगहों पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और आवामी लीग के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की घटना सामने आई है। बीते दिनों हिंसक झड़प के दौरान आवामी लीग और BNP के कार्यकर्ताओं के मारे जाने की खबर है। अब जानकारी सामने आ रही है कि बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने लंदन की लॉ फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के एक नए पत्र की सच्चाई पर सवाल उठाए हैं। यह पत्र नई दिल्ली में बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को भेजा गया था। इसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र से जुड़ा है।