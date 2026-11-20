Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह फिलहाल ईरान के खिलाफ किसी भी नई सैन्य कार्रवाई को रोक रहे हैं। चीन की यात्रा से अमेरिका लौटते समय समाचार वेबसाइट एक्सिओस के साथ फोन पर बातचीत में, ट्रम्प ने कहा कि उन्हें ईरान के संबंध में कोई भी फैसला लेने की कोई जल्दबाजी नहीं है और वह 2027 की शुरुआत के बाद ही भविष्य के कदमों पर विचार करेंगे। रॉयटर्स के साथ एक अलग साक्षात्कार में भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बात कही और बताया कि इस मामले पर नए साल की शुरुआत के बाद ही विचार किया जाएगा।