ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) द्वारा एक-दूसरे के ठिकानों पर हालिया हमलों के बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। जंग बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों ही देश लंबे युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि दोनों ही देश युद्ध को बढ़ाना भी नहीं चाहते, लेकिन एक-दूसरे के शर्तों पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से समाधान नहीं निकल पा रहा है। इसी बीच अब आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) के प्रवक्ता हुसैन मोहेब्बी (Hossein Mohebbi) ने बड़ा बयान दिया है।