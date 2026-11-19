यूक्रेनी सेना के करमिया ब्रिज पर हमले की वजह से हाईवे ब्रिज का एक हिस्सा समुद्र में गिर गया। इससे सड़क और समुद्री यातायात ठप हो गया और क्रीमिया तक रूसी लॉजिस्टिक्स पर भारी दबाव पड़ गया। हमले के कारण ब्रिज का एक आर्च और स्पैन पानी में गिर गया, जिससे हाईवे से संपर्क टूट गया। इस हमले से रेल यातायात भी कुछ हद तक प्रभावित हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालिया हमले की वजह से क्रीमिया ब्रिज को हुआ नुकसान 2022, 2023 और 2025 के पिछले हमलों की तुलना में कहीं ज़्यादा गंभीर है। मलबे और पुल के खंभों को संभावित नुकसान पहुंचने के कारण इसकी मरम्मत करना काफी मुश्किल हो गया है। सड़क संपर्क कट जाने के कारण रूस को क्रीमिया में हथियारों समेत अन्य ज़रूरी सप्लाई भेजने के लिए अब फेरी, रेल और दक्षिणी ज़मीनी रास्तों पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। इससे ये रास्ते भी यूक्रेनी दबाव की चपेट में आ गए हैं।