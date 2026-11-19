द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर में फरवरी 1945 में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने याल्टा में मुलाकात की थी। इस बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था और दुनिया के भविष्य की रूपरेखा तय करने पर सहमति बनी थी। उस समय लिए गए फैसलों ने 20वीं सदी की बाकी अवधि की वैश्विक व्यवस्था को आकार दिया। इसी वजह से याल्टा बड़े व्यक्तित्वों के बीच महाशक्तियों की सौदेबाज़ी वाले दौर का पर्याय बन गया।