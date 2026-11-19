यूक्रेन युद्ध बैठक का अहम मुद्दा हो सकता है। ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ इस पर चर्चा की बात कही है। चिंता है कि यूक्रेन और यूरोपीय देशों की गैरमौजूदगी में उनके भविष्य पर फैसले न हों। इसी वजह से बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की जा रही है, जहां महाशक्तियों ने युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था तय करने में भूमिका निभाई थी।