भगवंत मान (Photo - ANI)
पंजाब सीएम भगवंत मान (Punjab CM Bhagwant Mann) ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान (Pakistan) जाने की इजाज़त मांगी है। दरअसल मान पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित करतारपुर साहिब (Sri Kartarpur Sahib) गुरुद्वारे के दर्शन के लिए पाकिस्तान जाना चाहते हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय से तौर पर अनुमति मांगी है।
पंजाब सीएम मान 24 नवंबर को गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व (गुरुपर्व) के अवसर पर करतारपुर साहिब जाकर माथा टेकना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी का आवेदन किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्रियों की किसी भी आधिकारिक या निजी विदेशी यात्रा के लिए केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी लेनी होती है।
पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह अरोड़ा ने पंजाब सीएम मान और पूरी पंजाब विधानसभा को करतारपुर साहिब सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर आने का निमंत्रण दिया था। 6 नवंबर को पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने कहा था कि अगर मान वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं तो पाकिस्तान इस पर विचार करेगा। हालांकि उनके लिए पहले भारत सरकार से अनुमति लेना ज़रूरी है।
हाल ही में मान ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से सार्वजनिक अपील की कि गुरु नानक के प्रकाश पर्व पर करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोला जाए। उन्होंने कहा कि अगर वाघा बॉर्डर नहीं खुल सकती तो कम से कम करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया जाए जिससे श्रद्धालु उसी दिन दर्शन कर वापस लौट सकें।
करतारपुर साहिब गुरुद्वारा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी से जुड़ा पवित्र स्थल है। गुरु नानक ने अपने जीवन के अंतिम 16-18 साल यहीं बिताए थे। करतारपुर कॉरिडोर भारत के डेरा बाबा नानक (पंजाब) को पाकिस्तान के इस गुरुद्वारे से जोड़ता है। इस कॉरिडोर के रास्ते भारतीय श्रद्धालु बिना पाकिस्तानी वीज़ा के एक दिन के लिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारे जाकर दर्शन कर सकते हैं। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान से बढ़े तनाव की वजह से मई 2025 में करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया था और तभी से यह बंद है।
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