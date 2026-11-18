करतारपुर साहिब गुरुद्वारा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी से जुड़ा पवित्र स्थल है। गुरु नानक ने अपने जीवन के अंतिम 16-18 साल यहीं बिताए थे। करतारपुर कॉरिडोर भारत के डेरा बाबा नानक (पंजाब) को पाकिस्तान के इस गुरुद्वारे से जोड़ता है। इस कॉरिडोर के रास्ते भारतीय श्रद्धालु बिना पाकिस्तानी वीज़ा के एक दिन के लिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारे जाकर दर्शन कर सकते हैं। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान से बढ़े तनाव की वजह से मई 2025 में करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया था और तभी से यह बंद है।