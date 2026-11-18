उन्होंने बिश्वजीत घोष और उनके परिवार से जुड़े ऐसे किसी भी मामले का सामना करने वाले लोगों से आगे आकर शिकायत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों को कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।आयुष शाह के वकील गोविंद घोगरे ने कहा कि एफआईआर में आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। शिकायत के साथ वित्तीय लेन-देन और दस्तावेजी साक्ष्य भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच और तथ्यों की पड़ताल के लिए सभी जरूरी कानूनी कदम उठाए जाएंगे। अब पुलिस वित्तीय लेन-देन, दस्तावेजों और निवेश से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी।