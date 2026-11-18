शिंदे गुट का आरोप था कि पुस्तक में सावरकर का अपमान करने वाली सामग्री है। इसी के विरोध में पत्रकार वार्ता के दौरान पुस्तक की कुछ प्रतियां और उनके पन्ने फाड़े गए। इस दौरान शायना एनसी पर बाला साहब ठाकरे की तस्वीर वाला पन्ना फाड़ने का आरोप लगा। इस घटना के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। उद्धव ठाकरे गुट ने इसे बाला साहब का अपमान बताते हुए शिंदे गुट पर निशाना साधा। मुंबई में हुई इस घटना के विरोध में पुणे में ठाकरे गुट के शिवसैनिकों ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे और शायना एनसी के पोस्टर फाड़े। इसके बाद फाड़े गए पोस्टरों को नदी में विसर्जित कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।