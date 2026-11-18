शायना एनसी से जुड़े बाला साहब ठाकरे के फोटो को लेकर उठे विवाद पर भी शिंदे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शायना एनसी ने स्पष्ट किया है कि यह फोटो मणिशंकर अय्यर को चप्पल मारने से जुड़ा है। अय्यर ने सावरकर का अपमान किया था। फोटो में जो हिस्सा फटा हुआ दिखाई दे रहा है, वह मणिशंकर अय्यर के चेहरे का हिस्सा है। शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे का अपमान शिवसैनिक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिंदे ने कांग्रेस नेताओं पर बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि नहीं देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के किसी नेता ने इस मौके पर न तो ट्वीट किया और न ही श्रद्धांजलि दी। इंडिया गठबंधन में साथ रहने और राजनीतिक संबंध बनाए रखने के बावजूद बाला साहब को याद नहीं करना कांग्रेस की दोहरी नीति को दिखाता है।