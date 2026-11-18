Himachal Pradesh Road Accident: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के लड़भड़ोल क्षेत्र में बुधवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। पेट्रोल पंप के पास एक कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मृतकों में अधिकांश नाबालिग बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है।