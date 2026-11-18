भारत की अर्थव्यवस्था पर राहुल के विवादित बयान पर मीडिया से बात करते हुए अनुराग ने कहा, "यह नेहरू-गांधी परिवार है। एक ऐसा परिवार जिसने चार पीढ़ियों तक देश पर शासन किया और सभी सुविधाओं का आनंद लिया। 'गरीबी हटाओ' के नारे पर इन्होने वोट मांगे, लेकिन अंत में गरीबों को कुचलने का ही काम किया। लेकिन जब एक गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) देश के प्रधानमंत्री बने, तो देश का खजाना समृद्ध हुआ। हमारी मौजूदा बेरोजगारी दर सबसे निचले स्तर पर है। इसके अलावा, सच तो यह है कि राहुल गांधी…आप खुद बेरोजगार हैं। आपके पास कोई काम नहीं है। भारत के युवा स्टार्टअप बना रहे हैं। चूंकि कोई भी आपकी विनाशकारी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए आप विदेश जाते हैं, झूठ फैलाते हैं, भारत को बदनाम करते हैं और देश में निवेश के अवसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे भारत के युवाओं के लिए और ज़्यादा नौकरियाँ पैदा होने में परेशानी आती है।"