असम बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता किशोर ने राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, "राहुल गांधी जो कुछ भी कहते हैं, उस पर क्या ही कहा जाए?.. उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद मानो जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में मिल गया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यह पद अपनी बुद्धिमत्ता, एक मजबूत राजनीतिक नेता होने के नाते, संघर्ष करके, अपने गहरे ज्ञान की वजह से या अपने दम पर हासिल किया है। जो व्यक्ति विदेश में अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में फेल हो गया, वह अर्थव्यवस्था को कैसे समझ सकता है? हाल ही की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के निर्यात में 22% की वृद्धि हुई है। निर्यात की मात्रा सीधे तौर पर 22% बढ़ी है। जब निर्यात बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। राहुल को भारत का विकास या प्रगति दिखाई ही नहीं देती। यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है। एक ऐसी मानसिकता जो विदेश जाकर भारत को बदनाम करने और उसकी आर्थिक साख को धूमिल करने पर केंद्रित है। अर्थशास्त्र में राहुल गांधी की विशेषज्ञता पर हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन भारत की जनता देख सकती है कि देश आगे बढ़ रहा है। लोगों को यह समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद समझते हैं और जनता सब कुछ जानती है।"

