अनंत सिंह ने इंटरव्यू में बताया था कि उनकी और नीलम देवी की पहली मुलाकात एक कॉलेज में हुई थी। उस दिन नीलम देवी परीक्षा देने पहुंची थीं, जबकि अनंत सिंह अपने किसी परिचित को परीक्षा दिलाने के लिए कॉलेज गए थे। इसी दौरान उनकी नजर नीलम देवी पर पड़ी। अनंत सिंह के मुताबिक, पहली नजर में ही नीलम देवी उन्हें पसंद आ गईं। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे यह मुलाकात प्यार में बदल गई।