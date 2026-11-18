अजय कुमार बंसल ने बताया कि इस गिरोह में कुछ साइबर हैकर भी शामिल हैं, जिन्होंने सर्वर की सुरक्षा व्यवस्था को बाइपास करके फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने में मदद की थी। फिलहाल ये आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। मामले में 8 से 10 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े के जरिए कितने लोगों ने मेडिकल रजिस्ट्रेशन हासिल किया और क्या किसी ने इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मरीजों का इलाज भी किया है। पुलिस उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि अभी तक किसी मरीज को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, जांच के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है।