CJI सूर्यकांत ने संशोधित रिट याचिका को रिकॉर्ड पर लेने और नए जोड़े गए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। पहली कैटेगरी प्रदर्शनकारियों के विरोध करने के अधिकार से जुड़ी है। रोहतगी का मामला अन्य लोगों के अधिकारों, यानी उनके मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। इन दोनों मामलों को एक साथ सुना जाना चाहिए। चूंकि उन्होंने कुछ प्रतिवादियों को शामिल किया है, इसलिए हम एक तारीख तय कर सकते हैं। इस मामले के लिए और विरोध-प्रदर्शन से जुड़े दूसरे मामले के लिए भी 27 नवंबर तारीख तय की गई है।