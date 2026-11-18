ठिकरीवाल की गिरफ्तारी इसी साल 27 अप्रैल को पंजाब में शाम्भू और राजपुरा स्टेशनों के बीच डीएफसीसीआईएल की रेलवे लाइन पर हुए धमाके से जुड़ी है। यह धमाका खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स द्वारा पंजाब में दहशत फैलाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और राज्य में कानून-व्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा था। धमाके के बाद जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तब पता चला कि इस घटना के बाद ठिकरीवाल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उसने इस धमाके की तारीफ की और इसमें शामिल लोगों का समर्थन किया। उसने धमाके के दौरान मारे गए आरोपी जगरूप सिंह को शहीद बताया और खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स को 'कौमी संगठन' करार दिया। साथ ही उसने नामित खालिस्तानी आतंकी रंजीत सिंह उर्फ नीता को 'कौम का जनरल' बताया।