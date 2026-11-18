इसमें प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा, कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में संगठन की स्थिति, जमीनी स्तर पर पार्टी की सक्रियता और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। कांग्रेस ने महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर जनआंदोलन की तैयारी भी शुरू की है। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि इन मुद्दों को लेकर किस तरह के आंदोलन और कार्यक्रम किए जाएं। पार्टी का लक्ष्य विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर अपनी स्थिति का आकलन करना है। सुरजेवाला 19 नवंबर को शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद पूर्व विधायकों के साथ भी चर्चा होगी। इन बैठकों में संगठन को मजबूत करने के साथ आगामी चुनाव की रणनीति और पार्टी के कार्यक्रमों पर विचार किया जाएगा।