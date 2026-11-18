मृतक की पहचान अश्विन तबियाड (45) के रूप में हुई है। वह अरावली जिले की भिलोड़ा तहसील के झिंझोड़ी गांव का रहने वाला थे और छितोडा पुलिस थाने में निरीक्षक के पर्सनल राइटर के रूप में तैनात थे। 10 नवंबर को भिलोड़ा तहसील के पाडरा गांव के बाहरी इलाके में हथमती नदी के पास एक जली हुई कार मिली थी। कार के अंदर से बुरी तरह जले हुए शव के कंकाल के अवशेष बरामद हुए थे। अश्विन के पिता बाबू तबियाड ने आशंका जताई थी कि ये अवशेष उनके बेटे के हो सकते हैं। जांच में सामने आया कि अश्विन 8 नवंबर की रात करीब 10:15 बजे अपनी कार से ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा।