गुजरात: महिला हेड कांस्टेबल ने ASI की हत्या कर शव कार में जलाया (Photo: IANS)
पालनपुर । गुजरात के साबरकांठा जिले में पुलिस विभाग को झकझोर देने वाले हत्याकांड का खुलासा हुआ है। यहां छितोडा पुलिस थाने में तैनात एक महिला हेड कांस्टेबल ने कथित तौर पर अपने ही थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक (ASI) की हत्या कर दी। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन महिला हेड कांस्टेबल इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी, जबकि ASI उस पर संबंध जारी रखने का दबाव बना रहा था। इसी विवाद में महिला ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और सबूत मिटाने के लिए शव को कार में रखकर आग लगा दी।
अरावली जिले की लोकल क्राइम ब्रांच (LCB) ने कई दिनों की जांच के बाद मामले का खुलासा करते हुए महिला हेड कांस्टेबल अल्फा कलासवा (37), उसके भाई कल्पेश कलासवा (36), चचेरे भाई पंकज (28) और दोस्त मनोज निनामा (33) को गिरफ्तार किया है।
मृतक की पहचान अश्विन तबियाड (45) के रूप में हुई है। वह अरावली जिले की भिलोड़ा तहसील के झिंझोड़ी गांव का रहने वाला थे और छितोडा पुलिस थाने में निरीक्षक के पर्सनल राइटर के रूप में तैनात थे। 10 नवंबर को भिलोड़ा तहसील के पाडरा गांव के बाहरी इलाके में हथमती नदी के पास एक जली हुई कार मिली थी। कार के अंदर से बुरी तरह जले हुए शव के कंकाल के अवशेष बरामद हुए थे। अश्विन के पिता बाबू तबियाड ने आशंका जताई थी कि ये अवशेष उनके बेटे के हो सकते हैं। जांच में सामने आया कि अश्विन 8 नवंबर की रात करीब 10:15 बजे अपनी कार से ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा।
पुलिस जांच में पता चला कि अश्विन के छितोडा थाने में तैनात महिला हेड कांस्टेबल अल्फा कलासवा से संबंध थे। अल्फा पुलिस थाने की महिला सुरक्षा टीम की सदस्य भी थी। दोनों के बीच रिश्ते को लेकर विवाद चल रहा था। अल्फा इस संबंध को खत्म करना चाहती थी, जबकि अश्विन उस पर रिश्ता जारी रखने का दबाव बना रहा था। पुलिस के मुताबिक, 8 नवंबर की रात अल्फा ने अश्विन को छितोडा स्थित अपने किराए के मकान पर बुलाया था। अश्विन वहां रातभर रुका। आरोप है कि इसी दौरान अल्फा ने उसकी हत्या कर दी।
अरावली के एसपी मनोहरसिंह जडेजा के मुताबिक, हत्या के अगले दिन अल्फा ने अपने भाई कल्पेश को फोन कर बुलाया। कल्पेश अपने चचेरे भाई पंकज के साथ मारुति ईको कार से वहां पहुंचा। तीनों ने अश्विन के शव को एक बोरे में रखा और पूरे दिन घर में ही छिपाकर रखा। इसके बाद पंकज अश्विन की कार लेकर कनाडर गांव के बाहरी इलाके में एक मंदिर के पास जंगलनुमा क्षेत्र में पहुंचा। अल्फा और कल्पेश ईको कार से उसके पीछे गए। वहां कार छोड़ने के बाद तीनों वापस छितोडा लौट आए।
पुलिस के अनुसार, रात होने के बाद कल्पेश ने अपने दोस्त मनोज निनामा को बुलाया। इसके बाद चारों आरोपी एक अन्य कार से शव लेकर दूसरी कार के पास पहुंचे। उन्होंने बोरे में बंद शव को कार की बीच वाली सीट के पास रख दिया। इसके बाद आरोपियों ने विजयनगर के एक पेट्रोल पंप से डिब्बे में पेट्रोल खरीदा और कार में आग लगा दी, ताकि शव और वाहन के साथ हत्या से जुड़े सबूत भी नष्ट हो जाएं।
अरावली LCB ने कई दिनों तक मामले की जांच की। पुलिस ने अरावली और साबरकांठा जिलों के अलग-अलग इलाकों के CCTV फुटेज खंगाले। तकनीकी विश्लेषण और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। जांच में पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदने और वारदात में कार के इस्तेमाल की कड़ियां भी सामने आईं। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की जांच जारी है।
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