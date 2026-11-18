India Japan relations : आबे के सपने को 20 साल: 2027 में 'साझा क्षितिज' के साथ नई उड़ान भरेंगे भारत-जापान (फोटो सोर्स: ANI)
S Jaishankar Japan Speech: दिल्ली और टोक्यो की दोस्ती अब मैदान से लेकर समंदर तक नया रंग भरने जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि 2027 में राजनयिक रिश्तों के 75 साल पूरे होंगे और इसे युवाओं को केंद्र में रखकर 'साझा क्षितिज वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा। जश्न की पहली गेंद नागोया में फेंकी जा चुकी है, जबकि बदलते वैश्विक हालात में भरोसेमंद सप्लाई चेन और सुरक्षा साझेदारी दोनों देशों की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनकर उभरी है
कूटनीति के इतिहास में शायद कम ही मौके आए होंगे जब किसी जश्न की शुरुआत बल्ले और गेंद से हुई हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडिया-जापान इंडो-पैसिफिक फोरम को संबोधित करते हुए बताया कि जापान के नागोया में एशियाई खेलों के दौरान भारत और जापान के बीच खेला गया ऐतिहासिक क्रिकेट मैच दोनों देशों के रिश्तों की 75वीं सालगिरह के उत्सव का आगाज साबित हुआ।
जयशंकर के मुताबिक 2027 को "भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष" के रूप में मनाया जाएगा। खास बात यह है कि सभी आयोजनों के केंद्र में युवा रखे जाएंगे। यानी रिश्तों की अगली कहानी नई पीढ़ी लिखेगी।
विदेश मंत्री ने मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अहम क्षेत्रों में मजबूत और भरोसेमंद वैश्विक सप्लाई चेन बनाना जरूरी मानते हैं। इसके लिए कनेक्टिविटी की चुनौतियों, संकरे समुद्री रास्तों जैसे 'चोक पॉइंट्स' और अहम बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने पर जोर है।
जयशंकर ने याद दिलाया कि इस रिश्ते की महत्वाकांक्षा हाल ही में जुलाई में जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की भारत यात्रा के दौरान सामने आई थी। उनके अनुसार विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के तहत रक्षा और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा मजबूती, तकनीक और नवाचार तथा लोगों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी पर फोकस जारी रहेगा।
भाषण का भावुक हिस्सा दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे से जुड़ा था। जयशंकर ने कहा कि आबे के भाषण ने ही इंडो-पैसिफिक को भू-रणनीतिक अवधारणा का रूप दिया। उन्होंने अगले साल इस दृष्टिकोण के 20 वर्ष उचित तरीके से मनाने की बात कही।
भारत और जापान के राजनयिक रिश्ते 28 अप्रैल 1952 को शुरू हुए थे, इसलिए 2027 में 75 साल पूरे होंगे। आबे ने अगस्त 2007 में भारतीय संसद में "दो समुद्रों के संगम" की बात कही थी, जिसे इंडो-पैसिफिक सोच की नींव माना जाता है। यही विचार आगे चलकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड की शक्ल में उभरा।
2014 में दोनों देशों ने रिश्ते को 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' का दर्जा दिया था। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना जापानी सहयोग का सबसे चर्चित उदाहरण है। 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा के दौरान अगले दस साल में भारत में जापानी निवेश को काफ़ी बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया था।
साफ है कि दोनों देश अब सिर्फ समझौतों तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे चाहते हैं कि भरोसे की डोर सप्लाई चेन से लेकर स्टेडियम तक मज़बूत हो।
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