S Jaishankar Japan Speech: दिल्ली और टोक्यो की दोस्ती अब मैदान से लेकर समंदर तक नया रंग भरने जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि 2027 में राजनयिक रिश्तों के 75 साल पूरे होंगे और इसे युवाओं को केंद्र में रखकर 'साझा क्षितिज वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा। जश्न की पहली गेंद नागोया में फेंकी जा चुकी है, जबकि बदलते वैश्विक हालात में भरोसेमंद सप्लाई चेन और सुरक्षा साझेदारी दोनों देशों की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनकर उभरी है