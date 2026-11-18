वहीं, इस मामले के तूल पकड़ने पर पश्चिम बंगाल एसोसिएशन ऑफ क्रिश्चियन स्कूल्स के सचिव फादर मोलॉय डी’कोस्टा ने कहा कि ईसाई मिशनरी स्कूलों में कोई कोई कोई ड्रेस कोड नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी स्कूल में ऐसा हुआ है तो सिर्फ उसी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मिशनरी स्कूलों को दोषी मत ठहराओ। फादर डी’कोस्टा और अन्य ईसाई नेताओं ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीक के आरोपों को आधारहीन बताया और कहा कि इससे पूरे समुदाय को ठेस पहुंची है। कई लोग कहते हैं कि ईसाई मिशनरी स्कूल अच्छे पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं और सभी धर्मों के बच्चे इनमें पढ़ते हैं।