कुलगाम में एनकाउंटर (Photo-IANS)
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी लतीफ भट को एनकाउंटर में मार गिराया है। वह जान बचाने के लिए मस्जिद में छिप कर बैठा था। सुरक्षाबलों ने उसे आत्मसमर्पण करने का मौका दिया, लेकिन उसने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सुरक्षाबल और आतंकी के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी।
एनकाउंटर से पहले एक वीडियो में सैन्य अधिकारी लगातार आतंकवादी लतीफ से हथियार डाल देने और आत्मसमर्पण करने की अपील करते दिखे। वीडियो में एक अधिकारी को आतंकी लतीफ से यह कहते हुए सुना गया कि हम तुम्हारे साथ हैं। हालांकि, उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। यह मुठभेड़ एक बड़े तलाशी अभियान के बीच हुई, जो लगातार कुलगाम जिले के कई इलाकों में चल रहा था। इस अभियान के तहत सुरक्षा बल कई गांवों में घर-घर जाकर सघन तलाशी ली। इस संयुक्त अभियान में सेना की 9 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस शामिल थे।
अभियान के पहले दिन सोमवार को एक संदिग्ध आतंकवादी मारा गया था। सुरक्षाबलों ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर इस बारे में विस्तृत जानकारी दी कि कैसे उमर ने अखरान हमले को अंजाम देने में लतीफ भट की मदद की और कैसे लतीफ फिर से सक्रिय हो गया।
सूत्रों के अनुसार, 22 वर्षीय लतीफ भट कश्मीर घाटी में लश्कर-ए-तैयबा का आखिरी सक्रिय स्थानीय कमांडर था। वह कुलगाम के खेवन चादर गांव का रहने वाला था। उस पर 15 लाख रुपये का इनाम भी था। वह घाटी में हुए कई हमलों से जुड़ा था। वह आतंकी 11 नवंबर को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की एक चौकी पर हुए हमले में भी शामिल था।
बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा अपने प्रॉक्सी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) के नाम से हमले करता है। उसे पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से निर्देश मिलते थे। बताया जाता है कि आईएसआई लतीफ भट की मदद से कश्मीर में अपना स्थानीय नेटवर्क और मजबूत करना चाहती थी।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय