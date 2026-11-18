एनकाउंटर से पहले एक वीडियो में सैन्य अधिकारी लगातार आतंकवादी लतीफ से हथियार डाल देने और आत्मसमर्पण करने की अपील करते दिखे। वीडियो में एक अधिकारी को आतंकी लतीफ से यह कहते हुए सुना गया कि हम तुम्हारे साथ हैं। हालांकि, उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। यह मुठभेड़ एक बड़े तलाशी अभियान के बीच हुई, जो लगातार कुलगाम जिले के कई इलाकों में चल रहा था। इस अभियान के तहत सुरक्षा बल कई गांवों में घर-घर जाकर सघन तलाशी ली। इस संयुक्त अभियान में सेना की 9 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस शामिल थे।