Cyclone Akvan: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ लगातार ताकतवर होता जा रहा है। आंध्र प्रदेश मौसम विभाग ने बताया कि यह तूफान 19 नवंबर की सुबह तक अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। वहीं मौसम विभाग ने 20 नवंबर को दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश और यानम के तट से टकराने की आशंका जताई है। विभाग के मुताबिक, इस दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों की गति 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है।