इसमें उम्मीदवारों की स्थानीय स्तर पर पकड़, जनता के बीच छवि, संगठन में सक्रियता और चुनाव जीतने की क्षमता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। गोवा में फिलहाल भाजपा की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नेता बंटी पाटील को यह जिम्मेदारी देकर चुनावी तैयारी में उनकी भूमिका बढ़ाई है। इस नियुक्ति पर सतेज पाटील ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि गोवा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर जनता से जुड़े और मजबूत उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने का प्रयास करेंगे।