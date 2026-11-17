शिंदे गुट के वकील ने सुनील प्रभु की ओर से जारी व्हिप पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कोर्ट में व्हिप पढ़कर सुनाया और कहा कि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि किस निर्देश का पालन करना जरूरी है। मेहता ने तर्क दिया कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता तय करने के लिए व्हिप और उसके निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोग्यता का सीधा असर विधायक की सदस्यता पर पड़ता है। ऐसे में संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2 (1) (ख) के तहत जारी निर्देश या व्हिप की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए।