Captain Amarinder Singh News: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' का सोमवार को दिल्ली में विमोचन हुआ था। इस कार्यक्रम में पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हुए। इसके बाद एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस में लौटने को लेकर अटकलें तेज हो गई। अब इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है।