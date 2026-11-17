सोनिया गांधी की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की शिरकत (Photo-IANS)
Captain Amarinder Singh News: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' का सोमवार को दिल्ली में विमोचन हुआ था। इस कार्यक्रम में पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हुए। इसके बाद एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस में लौटने को लेकर अटकलें तेज हो गई। अब इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है।
बीजेपी सांसद सतनाम सिंह संधू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के सोनिया गांधी की किताब विमोचन में शामिल होने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में गए थे और इसी संदर्भ में वहां पहुंचे थे। यह उनका निजी मामला है, और वे वहां अपने निजी संबंधों के चलते गए थे।
वहीं केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि हम किसी को भी कहीं भी जाने से नहीं रोक सकते। हर कोई कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। लोग आते-जाते रहते हैं।
सोनिया की किताब विमोचन कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह के शामिल होने पर बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया ने कहा कि पूर्व सीएम ने पार्टी के भीतर अपने विचार या मतभेद जाहिर किए हैं और ऐसा करने का उन्हें पूरा अधिकार है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र किसी राजनीतिक दल के भीतर भी होता है और पूरे भारत में भी, इसलिए मतभेद होना स्वाभाविक है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी में ही बने रहेंगे।
सोमवार को सोनिया गांधी की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने वाली अटकलों को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक बार जब आप कोई फैसला कर लेते हैं, तो आपको उससे पीछे हटकर शिकायतें नहीं करनी चाहिए। मैं इस सोच में विश्वास नहीं रखता।
उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी बात है, तो मैं यहां सिर्फ एक सामाजिक समारोह में शामिल होने आया हूं। मैं इस परिवार को कई वर्षों से जानता हूं। हमारे बीच बहुत करीबी संबंध हैं।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसी ने भी आज तक मुझसे यह नहीं पूछा कि मुझे उनके साथ जुड़ना चाहिए या नहीं। उनके साथ मेरी बातचीत पूरी तरह सामाजिक रही है। उन्होंने न तो कभी मुझे कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा है और न ही इससे दूर रहने की कोई सलाह दी है।
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