Census 2027 Online Registration: अबकी बार जनगणना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के भरोसे नहीं है। अब केंद्र सरकार ने लोगों को मौका दिया है कि वे खुद अपने परिवार और घर की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करें। ये शुरुआत उन चार राज्यों (यूपी, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड) से हो रही है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। डिजिटल तकनीक के इस नए कदम से न सिर्फ जनगणना का तरीका बदलने वाला है, बल्कि लोगों की सीधी भागीदारी भी पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। आपको बता दें कि जिन परिवारों ने खुद जानकारी नहीं डाली, उनके पास भी गणना कर्मचारी पहुंचेगा।