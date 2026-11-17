निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जिस स्टेशन से लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ट्रेन का चार्ज लेते हैं, वहां से ट्रेन रवाना होने के तुरंत बाद ब्रेक फील टेस्ट किया जाएगा। इस टेस्ट के दौरान ट्रेन की रफ्तार करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर लोको पायलट ए-9 के जरिए ब्रेक पाइप यानी BP प्रेशर में 0.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर की कमी करेगा। इसके बाद ब्रेक रिलीज किए जाएंगे। टेस्ट सफल होने पर ब्रेक लगने का स्पष्ट प्रभाव महसूस होना चाहिए और ट्रेन की गति करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम होनी चाहिए। इससे लोको पायलट को शुरुआती स्तर पर ही ब्रेक की प्रतिक्रिया का अंदाजा हो जाएगा।