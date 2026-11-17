आंध्र प्रदेश में ONGC के गैस कुएं में बड़ा रिसाव (Photo-X/@GUMMALLALAKSHM3)
अमरावती। आंध्र प्रदेश के डॉ. बीआर अंबेडकर कोनसीमा जिले में मंगलवार सुबह ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) के गैस ड्रिलिंग कुएं में अचानक गैस रिसाव होने से हड़कंप मच गया। घटना सुबह करीब 4:30 बजे मामीडिकुदुरु मंडल के नागरम गांव के पास ताडिवारिमेरका इलाके में हुई। कुएं से तेज आवाज के साथ भारी मात्रा में गैस हवा में निकलने लगी। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने घटनास्थल के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।
घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने ONGC को रिसाव रोकने के लिए विशेषज्ञ तकनीकी टीम तत्काल मौके पर भेजने को कहा है।
सीएम नायडू ने इस क्षेत्र में बार-बार इस तरह की घटनाएं होने पर चिंता जताई। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को ONGC के वरिष्ठ अधिकारियों और चेयरमैन से सीधे बात करने तथा मौजूदा सुरक्षा इंतजामों की व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाके के लोगों को बिना देरी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और गैस रिसाव पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ड्रिलिंग स्थल के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को वहां से हटा दिया है। ONGC अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल घटनास्थल पर आग लगने की कोई सूचना नहीं है और कुएं का वेलहेड भी सुरक्षित है। तकनीकी टीमें इस बात के प्रयास कर रही हैं कि बाहर निकल रही गैस जमीन के नजदीक जमा न हो और आसपास के क्षेत्रों में न फैले।
सुरक्षा के मद्देनजर घटनास्थल पर डीजल जनरेटर और अन्य उपकरण बंद कर दिए गए हैं। साथ ही गैर-जरूरी कर्मचारियों को भी आसपास के क्षेत्र से हटा दिया गया है। गैस रिसाव को पूरी तरह बंद करने के लिए विशेष सीमेंटिंग टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। ONGC अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि अगले चार से पांच घंटे में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगी। फिलहाल तकनीकी टीमें गैस रिसाव रोकने के लिए लगातार काम कर रही हैं।
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