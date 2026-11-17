अमरावती। आंध्र प्रदेश के डॉ. बीआर अंबेडकर कोनसीमा जिले में मंगलवार सुबह ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) के गैस ड्रिलिंग कुएं में अचानक गैस रिसाव होने से हड़कंप मच गया। घटना सुबह करीब 4:30 बजे मामीडिकुदुरु मंडल के नागरम गांव के पास ताडिवारिमेरका इलाके में हुई। कुएं से तेज आवाज के साथ भारी मात्रा में गैस हवा में निकलने लगी। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने घटनास्थल के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।