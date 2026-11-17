Cyclone Akvan Andhra Pradesh landfall : चेन्नई से 610 किमी दूर थमा तूफान, पर मौसम विभाग बोला: शांति धोखा है, 48 घंटे में पकड़ेगा खतरनाक रफ्तार (फोटो सोर्स: @airnewsalerts)
Cyclone Akvan Andhra Pradesh Landfall: बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अकवान फिलहाल एक जगह ठहरा हुआ दिख रहा है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक यह ठहराव अस्थायी है। अगले दो दिन में यह अति गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है और 20 नवंबर की दोपहर आंध्र प्रदेश तट को पार करेगा। इसी खतरे को देखते हुए आंध्र और दक्षिणी ओडिशा के तटों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
बंगाल की खाड़ी का समंदर इन दिनों शांत नहीं, बल्कि दम साधे बैठा है। चक्रवाती तूफान अकवान पिछले नौ घंटों से लगभग उसी जगह टिका है, मगर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने साफ कर दिया है कि यह तूफान जल्द ही रफ्तार पकड़ेगा।
विभाग के मंगलवार तड़के 2:30 बजे जारी राष्ट्रीय बुलेटिन के अनुसार तूफान दक्षिण-मध्य बंगाल की खाड़ी में 12.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 85.7 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह चेन्नई से करीब 610 किमी पूर्व, श्रीलंका के त्रिंकोमाली से 630 किमी उत्तर-पूर्व, मछलीपट्टनम से 660 किमी दक्षिण-पूर्व, विशाखापत्तनम से 670 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और ओडिशा के गोपालपुर से 790 किमी दक्षिण में है।
IMD का अनुमान है कि यह पहले उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 17 नवंबर की शाम तक पश्चिम-मध्य खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान बन जाएगा। इसके बाद उत्तर-पश्चिम दिशा में चलते हुए 19 नवंबर की सुबह तक अति गंभीर रूप ले सकता है। 20 नवंबर को दोपहर के आसपास यह नेल्लोर और तुनी के बीच आंध्र प्रदेश और यनम तट से टकराएगा। उस वक्त हवाओं की रफ्तार 120 से 130 किमी प्रति घंटा रहने का अनुमान है, जबकि झोंके 145 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं।
असर सिर्फ आंध्र तक सीमित नहीं रहेगा। उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 17 और 20 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। 18 और 19 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश संभव है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की आशंका है।
तटीय आंध्र प्रदेश में 18 नवंबर को कई जगह हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश होगी। उत्तरी तटीय आंध्र में 19 और 20 नवंबर को अत्यंत भारी बारिश यानी 21 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात का अनुमान है। ओडिशा में 18 नवंबर को कुछ जगह भारी बारिश होगी, जबकि 19 से 21 नवंबर के बीच अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम और अलग-अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है।
IMD के वर्गीकरण में 118 से 165 किमी प्रति घंटा की हवा वाले तूफान को "अति गंभीर चक्रवाती तूफान" कहा जाता है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि लोग तैयार रहें और प्रशासन बचाव इंतजाम पुख्ता रखे। ऐसे हालात में मछुआरों को समुद्र में न उतरने, कच्चे मकानों से सुरक्षित जगह जाने और बिजली-पानी का इंतजाम पहले से रखने की सलाह दी जाती है। ताजा चेतावनियों के लिए IMD की वेबसाइट और स्थानीय प्रशासन की सूचनाओं पर नजर रखें।
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