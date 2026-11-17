IMD का अनुमान है कि यह पहले उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 17 नवंबर की शाम तक पश्चिम-मध्य खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान बन जाएगा। इसके बाद उत्तर-पश्चिम दिशा में चलते हुए 19 नवंबर की सुबह तक अति गंभीर रूप ले सकता है। 20 नवंबर को दोपहर के आसपास यह नेल्लोर और तुनी के बीच आंध्र प्रदेश और यनम तट से टकराएगा। उस वक्त हवाओं की रफ्तार 120 से 130 किमी प्रति घंटा रहने का अनुमान है, जबकि झोंके 145 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं।