कुछ महीने पहले सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में तीन बेटियों के पिता 72 वर्षीय शिवचरण रतन गुप्ता की मौत के बाद भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। मुंबई में कपड़े का कारोबार कर चुके शिवचरण पत्नी की मौत के बाद वृद्धाश्रम में रहने लगे। आखिरकार उनकी मौत हो गई और नेपाल, मुंबई व यूपी में रह रही बेटियों ने आने से मना करते हुए वीडियो कॉल पर पिता का अंतिम संस्कार देखा। एक बेटी ने 5,100 रुपए भी भेजे, लेकिन वृद्धाश्रम प्रबंधन रकम लौटा दी। बाद में अस्थियां गंगा में विसर्जित की गईं।