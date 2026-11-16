Belonging: सोनिया गांधी की पुस्तक बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव के विमोचन समारोह में भूपेश बघेल

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नई दिल्ली जाने से पहले रायपुर में कहा कि हमारी नेता सोनिया गांधी की पुस्तक बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव बेहद चर्चित और सबसे तेज़ी से बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है।