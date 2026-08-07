जन्म- 9 दिसंबर 1946पति- स्वर्गीय राजीव गांधीपद- कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसदविवरण- <strong>सोनिया गांधी</strong> को जन्म इटली में हुआ था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई जो उस समय ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ते थे। 1968 में दोनों का विवाह हुआ जिसके बाद वे भारत में रहने लगीं। राजीव गांधी के साथ विवाह होने के काफी समय बाद उन्होंने 1983 में भारतीय नागरिकता स्वीकार की। राजीव गांधी की हत्या के बाद 1999 में सोनिया ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाली और लगातार 19 वर्षों तक बनी रहीं। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी पार्टी की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हैं हालांकि अभी भी वे राजनीति में हैं।

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