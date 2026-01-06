Sonia Gandhi: सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, गंगा राम अस्पताल में कराया गया भर्ती, डॉक्टरों ने क्या कहा?

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान सोनिया गांधी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि रिवीजन पिटीशन पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए और समय की आवश्यकता है, जिसके चलते सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया।