Sonia Gandhi: सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, गंगा राम अस्पताल में कराया गया भर्ती, डॉक्टरों ने क्या कहा?

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी (फोटो-IANS)
कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई है। उन्होंने सांस लेने में दिक्कत होने के बाद सोमवार को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल की एक रिलीज के अनुसार, उनकी हालत अभी स्थिर है और वह इलाज के बाद अच्छी प्रतिक्रिया दे रही हैं।
सर गंगा राम अस्पताल के चेयरमैन अजय स्वरूप ने बताया कि विस्तृत मेडिकल जांच के बाद पता चला कि दिल्ली में ठंड और प्रदूषण के मिले-जुले असर के कारण सोनिया गांधी का ब्रोंकियल अस्थमा थोड़ा बढ़ गया था।
एहतियात के तौर पर, डॉक्टरों ने उन्हें निगरानी और आगे के मेडिकल मैनेजमेंट के लिए भर्ती करने का फैसला किया। उनके इलाज के बारे में और जानकारी देते हुए अस्पताल के चेयरमैन ने बताया कि सोनिया को एंटीबायोटिक्स और अन्य सहायक दवाएं दी जा रही हैं।
स्वरूप ने कहा कि उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला इलाज करने वाले डॉक्टर उनकी क्लिनिकल प्रगति के आधार पर लेंगे। शायद एक या दो दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है।
उधर, भारतीय नागरिकता हासिल किए बिना मतदाता सूची में कथित रूप से नाम शामिल कराए जाने के मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टल गई है।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में दाखिल रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सोनिया गांधी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद अदालत ने अगली तारीख तय कर दी है।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान सोनिया गांधी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि रिवीजन पिटीशन पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए और समय की आवश्यकता है, जिसके चलते सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया।
अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई आगे के लिए टाल दी। यह रिवीजन पिटीशन अधिवक्ता विकास त्रिपाठी द्वारा दाखिल की गई है।
पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही मतदाता सूची में कथित तौर पर अपना नाम शामिल करा लिया था।
