इंडिगो फ्लाइट बनी ‘गैस चैंबर’! 5 घंटे तक बिना AC के अंदर कैद रहे 200 यात्री, मची चीख-पुकार

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई है। चेन्नई में इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। इसके बाद यात्रियों ने एयरपोर्ट पर भारी हंगामा किया। चेन्नई से सिंगापुर जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में सवार 200 से अधिक यात्रियों को करीब पांच घंटे तक विमान के अंदर ही बैठे रहने के लिए मजबूर किया गया। इससे यात्रियों ने आक्रोश फैल गया और एयरलाइन कर्मचारियों के साथ तीखी बहस हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।