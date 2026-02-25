इंडिगो फ्लाइट बनी ‘गैस चैंबर’! 5 घंटे तक बिना AC के अंदर कैद रहे 200 यात्री, मची चीख-पुकार

IndiGo Flight
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई है। चेन्नई में इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। इसके बाद यात्रियों ने एयरपोर्ट पर भारी हंगामा किया। चेन्नई से सिंगापुर जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में सवार 200 से अधिक यात्रियों को करीब पांच घंटे तक विमान के अंदर ही बैठे रहने के लिए मजबूर किया गया। इससे यात्रियों ने आक्रोश फैल गया और एयरलाइन कर्मचारियों के साथ तीखी बहस हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
इस पूरे घटनाक्रम में इंडिगो ने एक बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा कि एक मामूली तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद फ्लाइट 6E 1025 को वापस विमान डिपो में लौटना पड़ा। निरीक्षण और रखरखाव प्रक्रिया के दौरान, ऑपरेटिंग कॉकपिट क्रू ने निर्धारित उड़ान समय सीमा का उल्लंघन किया, जिसके कारण क्रू बदलना अनिवार्य हो गया और अतिरिक्त देरी हुई।
एयरलाइंस ने बताया कि हमें अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है और हमने जलपान की व्यवस्था करके और समय पर अपडेट साझा करके इसे कम से कम करने का हर संभव प्रयास किया। इंडिगो में हमारे यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
वैकल्पिक चालक दल की तैनाती के बाद ही विमान ने आखिरकार उड़ान भरी। हालांकि, यात्रियों ने सोशल मीडिया पर एक अलग ही तस्वीर पेश की। व्यापक रूप से प्रसारित एक छोटे वीडियो में, कई यात्रियों को यह आरोप लगाते हुए सुना गया कि लंबे इंतजार का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। कुछ ने पूछा कि उन्हें कितना इंतजार करना पड़ेगा और अन्य ने पायलट के बारे में पूछताछ की।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लाइट नंबर 6E1025 को सुबह 7:30 बजे उड़ान भरनी थी और यात्रियों के चढ़ने का समय एक घंटा पहले तय किया गया था। यात्रियों के निर्धारित समय से काफी पहले अपनी सीटों पर बैठ जाने के बावजूद, विमान घंटों तक वहीं खड़ा रहा। बच्चे, बुजुर्ग यात्री और कामकाजी पेशेवर सभी विमान में ही फंसे रहे, और असुविधा के कारण उतरने का अनुरोध करने वालों को लंबे समय तक उतरने नहीं दिया गया।, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है।
