25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इंडिगो फ्लाइट बनी ‘गैस चैंबर’! 5 घंटे तक बिना AC के अंदर कैद रहे 200 यात्री, मची चीख-पुकार

चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो की एक फ्लाइट में उस समय भारी हंगामा देखने को मिला, जब 200 से अधिक यात्री लगभग पांच घंटे तक विमान के अंदर फंसे रहे। चेन्नई से मुंबई जाने वाली इस उड़ान में तकनीकी खराबी के कारण देरी हुई।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Shaitan Prajapat

Feb 25, 2026

IndiGo Flight

IndiGo Flight

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई है। चेन्नई में इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। इसके बाद यात्रियों ने एयरपोर्ट पर भारी हंगामा किया। चेन्नई से सिंगापुर जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में सवार 200 से अधिक यात्रियों को करीब पांच घंटे तक विमान के अंदर ही बैठे रहने के लिए मजबूर किया गया। इससे यात्रियों ने आक्रोश फैल गया और एयरलाइन कर्मचारियों के साथ तीखी बहस हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इंडिगो ने जारी किया बयान

इस पूरे घटनाक्रम में इंडिगो ने एक बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा कि एक मामूली तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद फ्लाइट 6E 1025 को वापस विमान डिपो में लौटना पड़ा। निरीक्षण और रखरखाव प्रक्रिया के दौरान, ऑपरेटिंग कॉकपिट क्रू ने निर्धारित उड़ान समय सीमा का उल्लंघन किया, जिसके कारण क्रू बदलना अनिवार्य हो गया और अतिरिक्त देरी हुई।

असुविधा के लिए एयरलाइंस ने जताया खेद

एयरलाइंस ने बताया कि हमें अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है और हमने जलपान की व्यवस्था करके और समय पर अपडेट साझा करके इसे कम से कम करने का हर संभव प्रयास किया। इंडिगो में हमारे यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वैकल्पिक चालक दल की तैनाती के बाद ही विमान ने आखिरकार उड़ान भरी। हालांकि, यात्रियों ने सोशल मीडिया पर एक अलग ही तस्वीर पेश की। व्यापक रूप से प्रसारित एक छोटे वीडियो में, कई यात्रियों को यह आरोप लगाते हुए सुना गया कि लंबे इंतजार का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। कुछ ने पूछा कि उन्हें कितना इंतजार करना पड़ेगा और अन्य ने पायलट के बारे में पूछताछ की।

कई घंटों तक विमान में फंसे रहे यात्री

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लाइट नंबर 6E1025 को सुबह 7:30 बजे उड़ान भरनी थी और यात्रियों के चढ़ने का समय एक घंटा पहले तय किया गया था। यात्रियों के निर्धारित समय से काफी पहले अपनी सीटों पर बैठ जाने के बावजूद, विमान घंटों तक वहीं खड़ा रहा। बच्चे, बुजुर्ग यात्री और कामकाजी पेशेवर सभी विमान में ही फंसे रहे, और असुविधा के कारण उतरने का अनुरोध करने वालों को लंबे समय तक उतरने नहीं दिया गया।, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान में ‘मुन्ना भाई’ जज! 5 साल तक फर्जी डिग्री से सुनाते रहे फैसले, कहानी सुन पकड़ लेंगे अपना सिर
विदेश
Pakistan Judge Fake Degree Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

25 Feb 2026 06:55 pm

Published on:

25 Feb 2026 06:27 pm

Hindi News / National News / इंडिगो फ्लाइट बनी ‘गैस चैंबर’! 5 घंटे तक बिना AC के अंदर कैद रहे 200 यात्री, मची चीख-पुकार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार क्यों पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह? वजह सामने आते ही कांग्रेस-RJD विधायक ने दे डाली अंतिम चेतावनी!

Amit Shah in CG: केंद्रीय गृहमंत्री शाह का तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा कल से, अधिकारियों के साथ करेंगे महत्वपूर्ण बैठक
राष्ट्रीय

IAS अफसर के सेक्रेटरी ने किया सुसाइड, हरियाणा सचिवालय की छठी मंजिल से कूदे

राष्ट्रीय

‘मौत के कमरे से वापसी!’ अज़रबैजान में बंधक गुजरात के युवकों के लिए चला ‘ऑपरेशन महीसागर’, रोंगटे खड़े कर देगी बचाव की कहानी

operation-mahisagar
राष्ट्रीय

Big Breaking: म्यान्मार और तिब्बत में भूकंप से दहशत, भूवैज्ञानिकों ने दी 'मेगाथ्रस्ट' की चेतावनी!

Earthquake in Myanmar and Tibet
विदेश

मुंह में कपड़ा ठूसा, रस्सी से बांधे पैर और लगा दी आग, मां ने दो महीने के मासूम की ली जान

crime
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.