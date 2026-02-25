पाकिस्तान में ‘मुन्ना भाई’ जज! 5 साल तक फर्जी डिग्री से सुनाते रहे फैसले, कहानी सुन पकड़ लेंगे अपना सिर

फरवरी 23, 2026 को चीफ जस्टिस सरदार मुहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मुहम्मद आजम खान की बेंच ने 116 पेज का फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जहांगीरी की डिग्री 'void ab initio' यानी शुरू से ही अमान्य है। इसलिए उनकी हाई कोर्ट जज की नियुक्ति 'बिना कानूनी अधिकार' की थी और 'कानूनी शून्य' (legal nullity)। अदालत ने उनके कई आवेदनों को 'दिलेटरी टैक्टिक्स' और 'बेंच-हंटिंग' बताया, जिसमें CJ की रिक्यूजल और फुल बेंच की मांग शामिल थी। प्रूफ का बोझ जहांगीरी पर था, लेकिन वे मूल दस्तावेज नहीं दिखा सके। अदालत ने कहा कि फर्जी योग्यता बाद में सही नहीं हो सकती। इस फैसले से उनकी पूरी जज की सेवा अमान्य हो गई।