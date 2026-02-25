25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, एलियंस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा

UFO Disclosure: डोनाल्ड ट्रंप के एलियंस को लेकर किए गए खुलासे के बाद बाबा वेंगा की 2026 की भविष्यवाणी चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि नवंबर में धरती पर एलियंस का स्पेसक्राफ्ट आ सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 25, 2026

Baba Vanga prediction

बाबा वेंगा की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। ( फोटो: पत्रिका)

Extraterrestrial Life: आजकल इंटरनेट और खबरों की दुनिया में एलियंस (Alien First Contact) और यूएफओ (UFO) के बारे में जबरदस्त चर्चा हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump UFO)ने हाल ही में परग्रही जीवन (Extraterrestrial Life) को लेकर कुछ ऐसे चौंकाने वाले संकेत दिए हैं, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। इन राजनीतिक खुलासों के तुरंत बाद, 20वीं सदी की मशहूर बुल्गारियाई दृष्टिहीन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की 2026 की 'फर्स्ट कॉन्टैक्ट' (First contact) थ्योरी सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गई है। लोगों का मानना है कि शायद 2026 (Baba Vanga Predictions 2026) ही वह साल है, जब इंसान और एलियंस का सीधे आमना-सामना होगा।

नवंबर 2026 में होगा सीधा संपर्क ?

बाबा वेंगा की रहस्यमयी भविष्यवाणियों पर यकीन करने वालों का दावा है कि साल 2026 में एलियंस धरती पर छिप कर नहीं, बल्कि खुल कर सामने आएंगे। एक प्रचलित थ्योरी के अनुसार, इस साल नवंबर के महीने में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट (अंतरिक्ष यान) सीधे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और इंसानों से संपर्क करेगा। हालांकि बाबा वेंगा ने यह किसी डायरी में लिख कर नहीं छोड़ा था, लेकिन उनके अनुयाइयों के बीच यह बात दशकों से चलती आ रही है। आज के हालात और अमेरिकी सरकार के कदम देख कर लोग इस भविष्यवाणी को सच मान रहे हैं।

ट्रंप और ओबामा के बयानों से बढ़ी हलचल

यह मामला उस वक्त और ज्यादा गंभीर हो गया जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में माना कि एलियंस वास्तव में मौजूद हो सकते हैं। इस बयान पर डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने 'गोपनीय जानकारी' लीक की है। विवाद बढ़ने के बाद, ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) को यूएपी (UAP) और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स (UFOs) से जुड़े सभी खुफिया दस्तावेज सार्वजनिक करने का सीधा निर्देश दे दिया। ख़बरों के मुताबिक, ट्रंप जल्द ही इस पूरे विषय पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करने वाले हैं।

अंतरिक्ष से आ रहा रहस्यमयी खतरा (3I ATLAS Object)

यह रहस्य एक ताजा वैज्ञानिक रिपोर्ट से और भी डरावना हो गया है। ध्यान रहे कि जुलाई 2025 में अंतरिक्ष में '3I/ATLAS' नाम का एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट खोजा गया था। यह ऑब्जेक्ट करीब 1 लाख 30 हजार मील प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हमारे सूरज की तरफ बढ़ रहा है। हार्वर्ड के जाने-माने वैज्ञानिक एवी लोएब और अन्य प्रमुख शोधकर्ताओं ने अंदेशा जताया है कि यह कोई साधारण धूमकेतु नहीं है, बल्कि एलियंस की अत्याधुनिक जासूसी तकनीक हो सकती है, जो ठीक नवंबर के आसपास पृथ्वी के करीब पहुंच सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा)

political

political news

politics

religion

स्पेस न्यूज

Updated on:

25 Feb 2026 03:09 pm

Published on:

25 Feb 2026 02:19 pm

Hindi News / World / बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, एलियंस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान को लेकर ट्रंप ने किया बड़ा दावा, कहा- परमाणु हथियार कार्यक्रम को किया नष्ट

Iran-US tensions, Donald Trump Iran nuclear claim, Trump Iran nuclear weapons program destroyed, Operation Midnight Hammer,
विदेश

अमेरिका में अवैध प्रवासियों को नहीं मिलेगा कमर्शियल लाइसेंस, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान

विदेश

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में बढ़ा तनाव, बॉर्डर पर जमकर हुई गोलीबारी

Pakistan Afghanistan border clash errupts
विदेश

PM Modi Israel Visit: भारत-इजराइल रिश्तों में नया अध्याय, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तेज हुई बातचीत

PM Modi Israel Visit
विदेश

पाकिस्तान में एक दिन में दो आतंकी हमले, 11 लोगों की गई जान

terrorist attacks in pakistan
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.