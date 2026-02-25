बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, एलियंस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा

Extraterrestrial Life: आजकल इंटरनेट और खबरों की दुनिया में एलियंस (Alien First Contact) और यूएफओ (UFO) के बारे में जबरदस्त चर्चा हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump UFO)ने हाल ही में परग्रही जीवन (Extraterrestrial Life) को लेकर कुछ ऐसे चौंकाने वाले संकेत दिए हैं, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। इन राजनीतिक खुलासों के तुरंत बाद, 20वीं सदी की मशहूर बुल्गारियाई दृष्टिहीन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की 2026 की 'फर्स्ट कॉन्टैक्ट' (First contact) थ्योरी सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गई है। लोगों का मानना है कि शायद 2026 (Baba Vanga Predictions 2026) ही वह साल है, जब इंसान और एलियंस का सीधे आमना-सामना होगा।