PM Modi Israel Visit: भारत-इजराइल रिश्तों में नया अध्याय, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तेज हुई बातचीत

पीएम मोदी आज बुधवार से दो दिवसीय इजराइल दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। बीते नौ वर्षों में यह उनकी दूसरी इजराइल यात्रा है। इससे पहले वे जुलाई 2017 में इजराइल गए थे। इस अहम दौरे से पहले भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल, दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर चर्चा शुरू हो चुकी है। आगे चलकर इस समझौते पर औपचारिक मुहर भी लग सकती है। एक आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि की गई है।