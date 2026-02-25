अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तो 3 करोड़ लोग और शहबाज शरीफ मर जाते…Operation Sindoor को लेकर ट्रंप ने किया बड़ा दावा

ट्रंप मई 2025 में हुए उस सैन्य गतिरोध का जिक्र कर रहे थे, जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था। इस हमले में नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की थी। पिछले सप्ताह भी ट्रंप ने दोहराया था कि उन्होंने ही उस समय दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर तनाव कम कराया।