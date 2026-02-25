25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

विदेश

अमेरिका में अवैध प्रवासियों को नहीं मिलेगा कमर्शियल लाइसेंस, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ‘डेलिला लॉ’ पारित करने की मांग की है, जो अवैध प्रवासियों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस देने पर रोक लगाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 25, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (ANI)

अमेरिका में एक बार फिर अवैध प्रवासन और सड़क सुरक्षा का मुद्दा गरमा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में डेलिला लॉ पारित करने की अपील की है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों द्वारा अवैध प्रवासियों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाना है।

क्या है ‘डेलिला लॉ’?

राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, इस विधेयक का नाम डेलिला कोलमैन के सम्मान में रखा गया है, जो पहली कक्षा की छात्रा है और एक भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। यह दुर्घटना एक सेमी-ट्रक से हुई, जिसे कथित रूप से एक अवैध प्रवासी चला रहा था और उसके पास वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था।

अवैध प्रवासियों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस न मिलने पर जोर

ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में कहा कि कई अवैध प्रवासी इंग्लिश नहीं जानते और सड़क संकेतों को पढ़ने में सक्षम नहीं होते। उनके अनुसार, यह स्थिति सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि डेलिला लॉ पारित कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी राज्य अवैध प्रवासियों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी न कर सके।

व्हाइट हाउस का बयान

व्हाइट हाउस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस दुर्घटना में डेलिला कोलमैन को गंभीर सर पर चोट (ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी) और सेरेब्रल पाल्सी हो गई है। डॉक्टरों के मुताबिक, उन्हें जीवनभर विशेष देखभाल और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता रहेगी।

आरोपी की पहचान

इस हादसे के लिए जिम्मेदार चालक प्रताप सिंह बताया जा रहा है, जो भारत से आया एक अवैध प्रवासी है। वह वर्ष 2022 में अमेरिका की सीमा पार कर देश में दाखिल हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस समय के प्रशासन जिसका नेतृत्व जो बाइडेन कर रहे थे के दौरान उसे रिहा कर दिया गया था।

Published on:

25 Feb 2026 10:09 am

Hindi News / World / अमेरिका में अवैध प्रवासियों को नहीं मिलेगा कमर्शियल लाइसेंस, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान

