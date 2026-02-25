अमेरिका में अवैध प्रवासियों को नहीं मिलेगा कमर्शियल लाइसेंस, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान

ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में कहा कि कई अवैध प्रवासी इंग्लिश नहीं जानते और सड़क संकेतों को पढ़ने में सक्षम नहीं होते। उनके अनुसार, यह स्थिति सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि डेलिला लॉ पारित कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी राज्य अवैध प्रवासियों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी न कर सके।