पाकिस्तान-अफगानिस्तान में बढ़ा तनाव, बॉर्डर पर जमकर हुई गोलीबारी

रविवार को काबुल के एक अधिकारी ने दावा किया था कि पाकिस्तान की सेना ने ड्रोन और विमान की मदद से सीमा क्षेत्रों में एयरस्ट्राइक की, जिसमें 18 लोगों की मौत और पांच लोग घायल हुए। वहीं पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि उसने खुफिया जानकारी के आधार पर सात उग्रवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। पाकिस्तान का कहना है कि हालिया सुसाइड बम धमाकों के बाद यह कार्रवाई की गई और इसमें 80 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया। दूसरी ओर अफगान सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि हमले में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया।