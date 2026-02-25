ईरान को लेकर ट्रंप ने किया बड़ा दावा, कहा- परमाणु हथियार कार्यक्रम को किया नष्ट

इस दौरान ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के तहत अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला कर उसके परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि दशकों से अमेरिका की नीति रही है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। मेरी प्राथमिकता कूटनीति है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े आतंक प्रायोजक को परमाणु हथियार नहीं रखने दूंगा।