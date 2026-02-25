पाक सेना के उड़े होश…सामने नई चुनौती; विद्रोही लड़ाकों ने हवाई हमले में तीन जवान मारे

Pakistan: पाकिस्तान का अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा अब एक खतरनाक 'हाइब्रिड युद्ध' का गवाह बन रहा है। यहां के कराक जिले में विद्रोही लड़ाकों ने हमले में ऐसी तकनीकी किया जिसने पाक सेना के होश उड़ा दिए हैं। विस्फोटकों से लैस एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन ने अर्धसैनिक बल (फेडरल कांस्टेबुलरी) की चौकी को निशाना बनाया। जिसमें कई सैनिक घायल हो गए। इस हमले के बाद बागियों ने घायलों को ले जा रही एंबुलेंस पर भी घात लगाकर हमला किया, जिसमें तीन अधिकारियों की मौत हो गई।