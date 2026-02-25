पाक सेना के उड़े होश…सामने नई चुनौती; विद्रोही लड़ाकों ने हवाई हमले में तीन जवान मारे

25 फ़रवरी 2026,

पाक सेना के उड़े होश…सामने नई चुनौती; विद्रोही लड़ाकों ने हवाई हमले में तीन जवान मारे

Pakistan Drone Attack: पहली बार विद्रोही लड़ाकों ने हमले में ऐसी तकनीकी किया जिसने पाक सेना के होश उड़ा दिए हैं। जी हां, अब बागी भी ड्रोन से कर रहे हवाई हमले।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 25, 2026

pakistan

पाकिस्तान में अब बागी भी ड्रोन से कर रहे हवाई हमले: फोटो में पाकिस्तानी पुलिस (इमेज सोर्स: आईएएनएस)

Pakistan: पाकिस्तान का अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा अब एक खतरनाक 'हाइब्रिड युद्ध' का गवाह बन रहा है। यहां के कराक जिले में विद्रोही लड़ाकों ने हमले में ऐसी तकनीकी किया जिसने पाक सेना के होश उड़ा दिए हैं। विस्फोटकों से लैस एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन ने अर्धसैनिक बल (फेडरल कांस्टेबुलरी) की चौकी को निशाना बनाया। जिसमें कई सैनिक घायल हो गए। इस हमले के बाद बागियों ने घायलों को ले जा रही एंबुलेंस पर भी घात लगाकर हमला किया, जिसमें तीन अधिकारियों की मौत हो गई।

पाक सेना की उसी की तर्ज पर जवाब

अब तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक की सुई 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (टीटीपी) पर है। माना जा रहा है कि टीटीपी अब आमने-सामने की जंग के बजाय 'स्टैंड-ऑफ' रणनीति अपना रहा है, ताकि उसके लड़ाके सुरक्षित रहें। अब तक पाक सेना ही हवाई हमले के जरिए अपना वर्चस्व बनाए हुए थी। अब बागियों ने भी पाक सेना को उसी की तर्ज पर जवाब दिया है।

सस्ती और घातक तकनीक

विद्रोही अब 'कमर्शियल ऑफ-द-शेल्फ' तकनीक यानी बाजार में पूरी तरह से उड़ने को तैयार सस्ते क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ड्रोन 15 से 30 हजार रुपए में मिल जाते हैं। इन्हें मॉडिफाई कर इनसे 5 किलो तक विस्फोटक ढोया जा सकता है। छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण ये रडार की नजर में नहीं आते। इससे बागियों को बढ़ी रणनीतिक बढ़त मिल गई है। इसके जरिए वे दूर बैठकर सटीक निशाना लगा रहे हैं।

बदली हुई सुरक्षा चुनौती

सुरक्षा बलों के लिए ये ड्रोन 'फ्लाइंग आइईडी' बन गए हैं। वे सुरक्षा जवानों की चौकियों को ऊपर से पार कर हमला कर रहे हैं। गौरतलब है पाकिस्तान ने हाल ही में सीमा पर 70 विद्रोही लड़ाकों को मारने का दावा किया था, जिसके जवाब में टीटीपी ने अब पलटवार किया है। टीटीपी द्वारा हवाई और जमीनी हमलों का यह तालमेल पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती बन सकती है।

पाकिस्तान टीम की फूटी किस्मत, पहला मैच रद्द, दूसरे में इंग्लैंड ने धोया, आखिरी मैच जीत भी गई तो सेमीफाइनल में…
क्रिकेट
T20 World Cup Eng vs Pak Match Update

पाकिस्तान की खबरें

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

25 Feb 2026 05:20 am

Hindi News / World / पाक सेना के उड़े होश…सामने नई चुनौती; विद्रोही लड़ाकों ने हवाई हमले में तीन जवान मारे

