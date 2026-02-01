ट्रंप के डर से चीन की शरण में पहुंचा ईरान, फटाफट खरीद ली खतरनाक मिसाइल, जानें कहां करेगा तैनात ?

Middle East: मध्य पूर्व (Middle East tension)में एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका और ईरान में जंग (US Iran conflict) के आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दी गई हालिया सैन्य हमले की धमकियों के बीच ईरान ने अपनी रक्षा पंक्ति को अभेद्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान जल्द ही चीन से घातक 'सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइलें' (Supersonic Anti-Ship Missiles) खरीदने जा रहा है। दोनों देशों के बीच यह रक्षा डील अपने अंतिम चरण (Iran China deal) में है। यह समझौता दुनिया भर की कूटनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। इन सुपरसोनिक मिसाइलों (Anti-Ship Missiles) की खासियत यह है कि ये ध्वनि की गति से भी तेज उड़ान भरती हैं और दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर होती हैं। यह समुद्र में मौजूद किसी भी बड़े जंगी जहाज या विमानवाहक पोत (Aircraft Carrier) को पलक झपकते ही तबाह कर सकती हैं।