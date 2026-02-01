24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश में PM बनने के बाद यूनुस सरकार के अधिकारी पर रहमान का तगड़ा एक्शन, पद से तुरंत हटाया

बांग्लादेश में यूनुस अंतरिम सरकार के ICT मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम को हटा दिया गया। वहीं, अमीनुल इस्लाम को नया नियुक्त किया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 24, 2026

Tariq Rahman

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान। (फोटो- ANI)

बांग्लादेश में तारिक रहमान ने पीएम पद संभालने के बाद मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में तैनात किए गए बड़े अधिकरी पर तगड़ा एक्शन लिया है।

बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के एक प्रॉसिक्यूटर (अभियोजक) बीएम सुल्तान महमूद ने ट्रिब्यूनल के पूर्व मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम और उनके सहयोगी गाजी मोनावर हुसैन तमीम पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों का आरोप लगाया है।

कुर्सी को पैसे कमाने का जरिया बनाने का आरोप

सुल्तान का कहना है कि ताजुल के नेतृत्व में एक सिंडिकेट ने चीफ प्रॉसिक्यूटर की कुर्सी को पैसे कमाने का जरिया बना लिया। बीएम सुल्तान के अनुसार, जुलाई 2024 में हुई प्रदर्शनों के दौरान छह लोगों की हत्या और शव जलाने से जुड़े मामले में आरोपी अबजल की पत्नी तमीम के कमरे में गई थी।

इस बात की जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें ही डांटा गया। बाद में तमीम ने कई लोगों के सामने स्वीकार किया कि अबजल की पत्नी उनके कमरे में आई थी।

कई मामलों में हुई गड़बड़ियां

सुल्तान ने यह भी आरोप लगाया कि कई मामलों में सरकारी गवाहों के चयन और आरोपी बनाने में अनियमितताएं हुईं। उन्होंने वीडियो सबूत होने का भी दावा किया।

बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार के हवाले से बीएम सुल्तान महमूद ने कहा- मुख्य अभियोजक ने सिर्फ यह पूछा कि आरोपी की पत्नी उनके कमरे में क्यों गई थी। मामला वहीं समाप्त हो गया।

चंखरपुल मामले पर भी चिंता जताई

सुल्तान ने आरोप लगाते हुए कहा कि आखिरी फैसले में बरी होने से पहले अबजल को बाद में सरकारी गवाह बना दिया गया था। उन्होंने चंखरपुल मामले पर भी चिंता जताई।

बता दें कि चंखरपुल में जुलाई के प्रदर्शनों के दौरान कानून लागू करने वालों ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिससे छह लोग मारे गए थे। इसको लेकर खूब बवाल हुआ था।

सुल्तान का दावा है कि एक वीडियो क्लिप में सब-इंस्पेक्टर अशरफुल को अन्य लोगों को गोली चलाने का आदेश देते हुए देखा गया, फिर भी उन्हें आरोपी बनाने के बजाय गवाह बना दिया गया। उन्होंने कहा क‍ि मेरे पास वह वीडियो है। जरूरत पड़ने पर कोई भी इसे देख सकता है।

सुल्तान ने उठाया सवाल

साथ ही सुल्तान ने एक और सवाल उठाया। उन्होंने पूछा- जुलाई 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान रंगपुर जिले में अबू सईद हत्या मामले से सहायक पुलिस आयुक्त अल इमरान हुसैन को कथित रूप से क्यों हटा दिया गया, जबकि कई गवाहों ने अदालत में इमरान को दोषी ठहराया था।

सुल्तान ने आगे यह भी आरोप लगाया कि पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को बिना किसी सही वजह के सरकारी गवाह बना दिया गया था। जो भारी गड़बड़ी का संकेत देती है।

ताजुल ने आरोपों पर क्या दिया जवाब?

वहीं, आरोपों का ताजुल ने जवाब भी दिया। ताजुल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- ये निजी आरोप हैं, जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमने ऐसे दावों की जांच की है और वे पूरी तरह से झूठे हैं। अगर कोई निजी दुश्मनी से ऐसी कहानियां फैलाता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

वहीं, आरोपों के ताजुल को पद से हटा दिया गया है। अमीनुल इस्लाम ने सोमवार को आईसीटी के चीफ प्रॉसिक्यूटर का चार्ज ऑफिशियली संभाल लिया। उन्होंने ट्रिब्यूनल परिसर में जाने वाले चीफ प्रॉसिक्यूटर ताजुल से चार्ज लिया।

यूनुस सरकार में हुई थी नियुक्ति

बता दें कि 2024 में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद ताजुल को मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने आईसीटी का चीफ प्रॉसिक्यूटर न‍ियुक्‍त किया था।

उनके कार्यकाल में कई गड़बड़ियां सामने आईं। वहीं, विवादास्पद फैसलों को लेकर न्यायाधिकरण दुनिया भर की जांच के दायरे में आ गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Feb 2026 07:14 pm

Hindi News / World / बांग्लादेश में PM बनने के बाद यूनुस सरकार के अधिकारी पर रहमान का तगड़ा एक्शन, पद से तुरंत हटाया

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका से सीधी टक्कर! चीनी हथियारों से अपनी नौसेना को ताकतवर बनाएगा ईरान

China Anti-Ship Missiles
विदेश

फ्रांस पहुंचते ही भारत के सबसे खास ‘दोस्त’ के खिलाफ जहर उगलने लगे राष्ट्रपति मैक्रों, जानें क्या कहा?

Gaza Ceasefire Macron Peace Plan
विदेश

पाकिस्तानियों की वजह से लंदन में बंद होने जा रहा इंडियन रेस्तरां, मालिक ने पोस्ट शेयर कर बयां किया दर्द

विदेश

नेपाल में छोटे-छोटे बच्चों से चुनाव प्रचार कराने पर बवाल, चेतावनी के बाद इलेक्शन कमीशन ने लगाया प्रतिबंध

विदेश

ईरान सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, दो पायलट समेत 4 की मौत

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.