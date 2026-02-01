बांग्लादेश में PM बनने के बाद यूनुस सरकार के अधिकारी पर रहमान का तगड़ा एक्शन, पद से तुरंत हटाया

सुल्तान का कहना है कि ताजुल के नेतृत्व में एक सिंडिकेट ने चीफ प्रॉसिक्यूटर की कुर्सी को पैसे कमाने का जरिया बना लिया। बीएम सुल्तान के अनुसार, जुलाई 2024 में हुई प्रदर्शनों के दौरान छह लोगों की हत्या और शव जलाने से जुड़े मामले में आरोपी अबजल की पत्नी तमीम के कमरे में गई थी।