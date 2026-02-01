पाकिस्तान टीम की फूटी किस्मत, पहला मैच रद्द, दूसरे में इंग्लैंड ने धोया, आखिरी मैच जीत भी गई तो सेमीफाइनल में…

T20 World Cup Eng vs Pak Match Update: टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) में पाकिस्तान अब मुश्किल में फंस चुकी है। पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया और एक प्वॉइंट मिला। जबकि आज दूसरे मैच में इंग्लैंड ने करारी शिकस्त दी है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक (Harry Brook) ने शानदार शतक जमाते हुए 165 रन का लक्ष्य 8 विकेट खोकर 19.1 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के बाद इंग्लैंड के 4 प्वॉइंट हो गए हैं और वह ग्रुप बी में टॉप पर है। उनका सेमीफाइनल का रास्ता भी साफ हो गया है।