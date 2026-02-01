सिर्फ अच्छा खेलना काफी नहीं, इन टीमों के मैचों के नतीजों पर भी निर्भर है भारतीय टीम का भविष्य

26 फरवरी को चेन्नई में जिम्बाब्वे और 1 मार्च को कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ, टूर्नामेंट में बने रहने के लिए भारत को दोनों मैच जीतना जरूरी है। जिम्बाब्वे कागज पर कमजोर दिखती है, लेकिन नतीजा तो मैच के बाद ही आएगा। असली परीक्षा वेस्टइंडीज के खिलाफ होगी, जो पिछले मुकाबले में 254 रनों का पहाड़ खड़ा कर जिम्बाब्वे को 107 रनों से रौंदते हुए आ रही है। उनका नेट रन रेट +5.350 है, जो बेहद शानदार है और टीम जबरदस्त लय में भी है। भारत के लिए दोनों मुकाबलों में सिर्फ जीत नहीं, बड़े अंतर से जीत जरूरी है, वरना नेट रन रेट का गणित सेमिफाइनल से पहले ही वापसी का टिकट पक्का कर सकता है।​​​​​​​​​​​​​​​​