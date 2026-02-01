IPL 2026 से पहले लखनऊ सुपरजायंट्स ने बदल दिया लोगो, नई पहचान में एक साथ दिखेंगे गरुड़ और हाथी

लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक, शाश्वत गोयनका ने नए लोगो में सिंबल की अहमियत के बारे में बताते हुए कहा, "यह नया लोगो हमारे लिए बेहद भावनात्मक है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पहले ही दिन से सुपर जायंट्स को दिल से अपनाया है। यह प्रतीक उसी प्यार और विश्वास को समर्पित है। गरुड़ हमारे और ऊंचा उड़ने के सपनों को दर्शाता है। मुकुट उस गर्व को दिखाता है जो आप हर बार इस टीम के मैदान में उतरने पर हम पर जताते हैं। हाथी इस क्षेत्र की पहचान, ताकत और निष्ठा का प्रतीक है।"